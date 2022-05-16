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16:38 (мск), источник: Sport24

Россию и Белоруссию не допустили к тендеру на приобретение телеправ для показа ОИ-2026 и 2028 годов

Россия и Беларусь не допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

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Источник: AP 2022

Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК). Заявки принимались до 25 апреля.

Если ситуация не изменится, то в России и Беларуси не будет легальных трансляций Олимпийских игр 2026 года (Милан) и 2028 года (Лос-Анджелес).

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований.

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