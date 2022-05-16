Россию и Белоруссию не допустили к тендеру на приобретение телеправ для показа ОИ-2026 и 2028 годов

Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета (МОК). Заявки принимались до 25 апреля.

Если ситуация не изменится, то в России и Беларуси не будет легальных трансляций Олимпийских игр 2026 года (Милан) и 2028 года (Лос-Анджелес).