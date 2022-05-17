Россия сохраняет возможность получить права на трансляции Игр 2026 и 2028 годов

В понедельник СМИ распространили сообщение Международного олимпийского комитета (МОК) от 24 февраля с ремаркой от 2 марта, в которой говорится, что Россия и Белоруссия не допущены к участию в европейском тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Поскольку МОК принимал тендерные документы до 25 апреля, был сделан вывод о том, что Россия не покажет предстоящие Игры.

«Все это похоже на ахинею, — сказал источник. — Датированное 24 февраля заявление МОК было неверно истолковано и преподнесено как новость. Никаких других заявлений на этот счет МОК не делал».

«Права на территории Российской Федерации пока действительно никому не переданы, они принадлежат МОК. Будет ли Россия допущена к тендеру, пока неизвестно, но никто наших заявок не отклонял, тендер просто перенесли», — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что права на показ Олимпийских игр страна может получить «хоть за неделю до их начала». «Этот вопрос будет рассматриваться ближе к мероприятию. Так происходит и с сотней других спортивных событий», — отметил он.