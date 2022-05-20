Церемонию открытия Олимпиады в Париже смогут посетить до 600 тыс. человек

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже смогут посетить до 600 тыс. человек.

Об этом в пятницу во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге.

Во время сессии была презентована концепция проведения церемонии открытия Игр, которую планируется провести не на стадионе, а в центре Парижа.

«Надеюсь, что за церемонией открытия смогут наблюдать 600 тыс. зрителей, что в десять раз больше, чем обычно приходит на стадион во время проведения церемонии», — сказал Эстанге.