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16:57 (мск), источник: ТАСС

Церемонию открытия Олимпиады в Париже смогут посетить до 600 тыс. человек

Церемонию планируется провести в центре столицы Франции.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже смогут посетить до 600 тыс. человек.

Об этом в пятницу во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге.

Во время сессии была презентована концепция проведения церемонии открытия Игр, которую планируется провести не на стадионе, а в центре Парижа.

«Надеюсь, что за церемонией открытия смогут наблюдать 600 тыс. зрителей, что в десять раз больше, чем обычно приходит на стадион во время проведения церемонии», — сказал Эстанге.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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