Церемонию открытия Олимпиады в Париже смогут посетить до 600 тыс. человек
Церемонию планируется провести в центре столицы Франции.
Церемонию планируется провести в центре столицы Франции.
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Церемонию открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже смогут посетить до 600 тыс. человек.
Об этом в пятницу во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге.
Во время сессии была презентована концепция проведения церемонии открытия Игр, которую планируется провести не на стадионе, а в центре Парижа.
«Надеюсь, что за церемонией открытия смогут наблюдать 600 тыс. зрителей, что в десять раз больше, чем обычно приходит на стадион во время проведения церемонии», — сказал Эстанге.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.