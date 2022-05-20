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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В МОК рассказали, от чего зависит участие России на Олимпиаде-2024

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что ситуация с выступлением сборной России на Олимпиаде 2024 года в Париже будет зависеть от развития политической ситуации, за которой МОК внимательно следит.

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Источник: Спорт РИА Новости

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из двух стран к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Мы рассматриваем текущее положение дел шаг за шагом. Сейчас у нас приняты рекомендации, о которых вы знаете. Мы не знаем, как дальше будет развиваться политическая ситуация. Надеемся, скоро будет мир. Можем только мониторить ситуацию. Дело за политическим миром, если ситуация изменится, мы предпримем соответствующие меры», — заявил Бах на бриффинге после 139-й сессии МОК.

Бах не дал прямого ответа на на вопрос о том, что должно произойти, чтобы российским спортсменам разрешили выступать на Олимпиаде.

«Так много вариантов развития событий. Если начать спекулировать, то этому не будет конца. Скорее всего, реальный вариант будет другим. Мы мониторим ситуацию, ведем обсуждения с атлетами, международными федерациями, следим за политическими изменениями. Это наш главный приоритет. В связи с гуманитарной миссией, мы ведем работу с Национальным олимпийским комитетом Украины и с украинскими спортсменами. Вне зависимости, живут они на Украине или уехали в другие страны», — добавил Бах.

Ранее на проходящей в пятницу в Лозанне сессии МОК Бах заявил, что санкции против России и Белоруссии были введены по причине нарушения олимпийского перемирия, а последствия действий России на Украине затрагивают весь мир.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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