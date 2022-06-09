Ласицкене заявила, что Баху не хватит смелости снять наказание с россиян

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене в открытом письме заявила, что президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху не хватит смелости отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В настоящее время российские и белорусские спортсмены не могут выступать на мировых и европейских первенствах, а также этапах Бриллиантовой по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации (EA) в связи с событиями на Украине.

Томас Бах отметил, что отстранение от международных соревнований связано с агрессией в отношении российских и белорусских атлетов и невозможностью гарантировать их безопасность.

«Вы говорите, что отстранили россиян из-за опасений по поводу нашей безопасности, но это неправда. Болельщики влюбляются в атлетов не по национальному признаку, а благодаря тому, что те демонстрируют на соревнованиях», — написала Ласицкене.

«Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги», — добавила она.