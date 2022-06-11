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20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легендарный атлет Бубка призвал отстранить Россию от всех турниров

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка потребовал от всех международных спортивных федераций соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян и белорусов от международных соревнований, сообщается на официальном сайте украинского НОК.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу стало известно, что российские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема, который пройдет в монгольском Улан-Баторе, в качестве нейтральных атлетов. Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) отменила все турниры на территории России из-за обострения ситуации на Украине. При этом организация разрешила спортсменам из России принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Исполнительный комитет МОК для защиты единства международных спортивных соревнований рекомендовал их организаторам и международным спортивным федерациям не приглашать к участию спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии. Эту позицию на этой неделе полностью поддержала Ассоциация летних олимпийских видов спорта. НОК Украины требует от всех международных федераций соблюдать упомянутые рекомендации», — заявил Бубка.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из двух стран к соревнованиям в нейтральном статусе.

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