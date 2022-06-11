Легендарный атлет Бубка призвал отстранить Россию от всех турниров

В субботу стало известно, что российские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема, который пройдет в монгольском Улан-Баторе, в качестве нейтральных атлетов. Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) отменила все турниры на территории России из-за обострения ситуации на Украине. При этом организация разрешила спортсменам из России принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Исполнительный комитет МОК для защиты единства международных спортивных соревнований рекомендовал их организаторам и международным спортивным федерациям не приглашать к участию спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии. Эту позицию на этой неделе полностью поддержала Ассоциация летних олимпийских видов спорта. НОК Украины требует от всех международных федераций соблюдать упомянутые рекомендации», — заявил Бубка.