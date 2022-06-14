Министр спорта России пригласил делегацию Непала на соревнования

План направлен на совместную работу стран в части организации тренировочного и соревновательного процессов, обмен опытом, сотрудничество в области развития спортивной инфраструктуры и спортивной науки. Отмечается, что в рамках его реализации будет проработан вопрос участия спортсменов из Непала в спортивных мероприятиях на территории России.

«Российская Федерация всегда выступает за прямой и открытый диалог и придерживается принципа невмешательства в политику. Спорт должен служить укреплению связей между странами и уважения принципов олимпизма. Спортивное сотрудничество между Россией и Непалом имеет большой потенциал. В настоящее время уже реализуется серия совместных российско-непальских проектов. Уверен, что после сегодняшней встречи План ещё пополнится активными двусторонними мероприятиями», — сказал Олег Матыцин, которого цитирует пресс-служба Минспорта.

«Наша встреча проходит в преддверии проведения нескольких крупных турниров — международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду “Игры Дружбы” в Казани, VII Международных спортивных игр “Дети Азии” во Владивостоке. Будем рады видеть делегацию Непала на этих мероприятиях, а господина (Махешвора) Гахатраджа — в качестве почетного гостя», — добавил министр.