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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Министр спорта России пригласил делегацию Непала на соревнования

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр спорта России Олег Матыцин пригласил делегацию Непала для участия в крупных международных соревнованиях, которые планируются к проведению в России в ближайшее время, в рамках российско-непальского плана по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта.

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Источник: РИА "Новости"

План направлен на совместную работу стран в части организации тренировочного и соревновательного процессов, обмен опытом, сотрудничество в области развития спортивной инфраструктуры и спортивной науки. Отмечается, что в рамках его реализации будет проработан вопрос участия спортсменов из Непала в спортивных мероприятиях на территории России.

«Российская Федерация всегда выступает за прямой и открытый диалог и придерживается принципа невмешательства в политику. Спорт должен служить укреплению связей между странами и уважения принципов олимпизма. Спортивное сотрудничество между Россией и Непалом имеет большой потенциал. В настоящее время уже реализуется серия совместных российско-непальских проектов. Уверен, что после сегодняшней встречи План ещё пополнится активными двусторонними мероприятиями», — сказал Олег Матыцин, которого цитирует пресс-служба Минспорта.

«Наша встреча проходит в преддверии проведения нескольких крупных турниров — международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду “Игры Дружбы” в Казани, VII Международных спортивных игр “Дети Азии” во Владивостоке. Будем рады видеть делегацию Непала на этих мероприятиях, а господина (Махешвора) Гахатраджа — в качестве почетного гостя», — добавил министр.

Также Матыцин отметил готовность поддержки Россией инициатив Непала в антидопинговой сфере. Кроме того, план также направлен на развитие студенческого спорта, Россия готова принимать на обучение студентов из Непала.

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