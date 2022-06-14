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15:30 (мск), источник: Sports.Ru

В МОК дали понять, что Томас Бах не будет отвечать на открытое письмо Марии Ласицкене («Матч ТВ»)

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) не стала комментировать открытое письмо олимпийской чемпионки Марии Ласицкене главе организации Томасу Баху.

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Источник: РИА "Новости"

Ласицкене обратилась к Баху по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований. «Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК», — написала спортсменка.

«Матч ТВ» отправил запрос в пресс-службу МОК о возможном ответе Баха на письмо Ласицкене.

«Позиция МОК и наша дилемма были разъяснены президентом в его речи на сессии МОК, а также на многих встречах с заинтересованными сторонами олимпийского движения, и в первую очередь — со спортсменами», — заявили в пресс-службе организации.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха.

«Мой призыв “Дайте миру шанс” остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта.

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