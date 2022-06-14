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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, в которых станут участвовать российские и белорусские спортсмены, заявил во вторник министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

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Источник: РИА "Новости"

«Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами… В случае допуска спортсменов РФ и РБ (республика Белоруссия — ред.) к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания», — заявил Гутцайт во время онлайн-совещания со всеукраинскими федерациями олимпийских и неолимпийских видов спорта, его слова приводится на сайте ведомства.

Как именно будут «блокироваться» выступления российских и белорусских спортсменов, Гутцайт не уточнил.

Ранее исполком МОК на фоне событий на Украине рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях. Этой рекомендации последовало большинство международных федераций.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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