Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян

«Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами… В случае допуска спортсменов РФ и РБ (республика Белоруссия — ред.) к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания», — заявил Гутцайт во время онлайн-совещания со всеукраинскими федерациями олимпийских и неолимпийских видов спорта, его слова приводится на сайте ведомства.

Как именно будут «блокироваться» выступления российских и белорусских спортсменов, Гутцайт не уточнил.

Ранее исполком МОК на фоне событий на Украине рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях. Этой рекомендации последовало большинство международных федераций.