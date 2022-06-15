Навка о заявлении министра спорта Украины: «Это позиция слабости или агонии. Чем это поможет всей ситуации — непонятно»

«Бог им всем судья. Спорт всегда был вне политики. И тот, кто пытается вовлечь сейчас политику в спорт — мне кажется, что это, может быть, позиция слабости или какой-то агонии. Чем это поможет всей ситуации — непонятно. А вовлекать спортсменов во всю эту историю — это очень низко», — сказала Навка.