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12:43 (мск), источник: Sports.Ru

Навка о заявлении министра спорта Украины: «Это позиция слабости или агонии. Чем это поможет всей ситуации — непонятно»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о возможном бойкоте международных соревнований украинскими спортсменами.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил о готовности бойкотировать соревнования с участием россиян.

«Бог им всем судья. Спорт всегда был вне политики. И тот, кто пытается вовлечь сейчас политику в спорт — мне кажется, что это, может быть, позиция слабости или какой-то агонии. Чем это поможет всей ситуации — непонятно. А вовлекать спортсменов во всю эту историю — это очень низко», — сказала Навка.

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