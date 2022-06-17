Минспорта и Татарстан подписали соглашение по организации «Игр будущего»

Торжественная церемония объявления города-организатора нового международного спортивного турнира прошла в рамках ПМЭФ накануне. Победителя объявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. О желании принять первые «Игры будущего» заявили около 20 российских городов, в шорт-лист вошли пять из них: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и федеральная территория «Сириус».

«Цифровая трансформация определена президентом страны как одна из важнейших стратегических целей развития. В республике создана мощная ИТ-инфраструктура. В особой экономической зоне “Иннополис” работают 323 инновационные компании. Важный проект Года цифровизации в Татарстане — создание нового ИТ-квартала. У нас есть опыт проведения конкурсов по инновационным направлениям», — сказал Минниханов в ходе церемонии подписания соглашения.

Глава Татарстана заверил, что республика сделает все, чтобы организовать первые в истории «Игры будущего» на высшем уровне.

«Мы все знаем, как Татарстан умеет организовывать события. Но нужно согласиться, что сейчас впервые в мире будет инаугурационное мероприятие. Девять дней соревнований по 15 дисциплинам с глобальной аудиторией, предположительно, в семь раз большей, чем у Олимпийских игр. Мы понимаем, какая огромная ответственность лежит на регионе, тем более что времени осталось мало, всего 1,5 года. Поэтому желаю успехов, в добрый путь», — напутствовал Чернышенко.

«Игры будущего» — новые международные соревнования по 15 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие. В первых «Играх будущего» ожидается более 1 тысячи участников. Онлайн-зрителями киберсостязаний во всем мире, по прогнозам, станут до 150 миллионов человек.