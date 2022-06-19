Глава МОК отказался снимать рекомендации по отстранению россиян

«Мы не должны забывать, что у нас есть организации, которые страдают от конфронтации. Мы все обеспокоены. Мы видим, что сейчас формируется новый мировой порядок. Вы знаете нашу позицию, которая касается санкций и рекомендаций, которые мне не нужно повторять. Но я хочу предупредить вас, что, в конце концов, принимая необходимые меры, мы не должны забывать о нашей миссии. Мировой спорт выступает за объединение и уважение единых правил. Поэтому наши санкции и рекомендации такие, какие они есть, и я хочу поблагодарить FINA за следование этим рекомендациям. Пока не пришло время для их пересмотра или смягчения. Но это не значит, что мы должны забывать о дилемме, которая возникла. Мы — всемирная организация, спорт должен объединять», — заявил Бах.