Олимпиада в Токио обошлась почти в 11 миллиардов долларов

При этом, итоговые затраты оказались примерно на 29 миллиарда иен (213,7 миллиона долларов) меньше прогноза, представленного в декабре прошлого года. Как ожидается, организаторы должны будут покрыть сумму в 640 миллиарда иен (4,7 миллиарда долларов), администрация японской столицы — 597 миллиарда иен (4,4 миллиарда долларов), а центральное правительство — еще 187 миллиарда иен (1,38 миллиарда долларов).

Летняя Олимпиада в Токио изначально должна была состояться в 2020 году, но была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Игры прошли с 23 июля по 8 августа и стали первыми, где почти все соревнования проходили без зрителей.