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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпиада в Токио обошлась почти в 11 миллиардов долларов

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости. Итоговые затраты на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году составили 1,42 триллиона иен (около 10,5 миллиарда долларов), что вдвое превышает изначально заложенную сумму.

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Источник: Reuters

Данные были представлены во вторник организационным комитетом Игр.

При этом, итоговые затраты оказались примерно на 29 миллиарда иен (213,7 миллиона долларов) меньше прогноза, представленного в декабре прошлого года. Как ожидается, организаторы должны будут покрыть сумму в 640 миллиарда иен (4,7 миллиарда долларов), администрация японской столицы — 597 миллиарда иен (4,4 миллиарда долларов), а центральное правительство — еще 187 миллиарда иен (1,38 миллиарда долларов).

Летняя Олимпиада в Токио изначально должна была состояться в 2020 году, но была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Игры прошли с 23 июля по 8 августа и стали первыми, где почти все соревнования проходили без зрителей.

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