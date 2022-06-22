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00:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Испания отказалась от подачи заявки на проведение зимних Игр 2030 года

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Национальный олимпийский комитет (НОК) Испании отказался от подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года из-за разногласий между властями Арагона и Каталонии, сообщается на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Решение было единогласно принято на генеральной ассамблее НОК Испании. Отмечается, что стороны не смогли достигнуть соглашения о распределении спортивных мероприятий между регионами. НОК сообщил Международному олимпийскому комитету (МОК), что Испания планирует продолжить работать с комиссией по организации Игр с целью провести зимние Игры в стране позднее.

Ранее власти Каталонии объявили о подаче единоличной заявки на проведение зимних Олимпийских игр. В регионе заявляли, что совместная заявка с Арагоном «мертва» и провинция должна единолично бороться за проведение Игр-2030.

Столица зимних Олимпийских игр 2030 года будет объявлена на 140-й сессии МОК в индийском Мумбаи в 2023 году.

О желании провести Олимпиаду-2030 сообщили канадские Ванкувер и Уистлер, японский Саппоро и американский Солт-Лейк-Сити.

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