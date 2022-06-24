Аверины выставили на продажу свой автомобиль за 4,5 миллиона рублей
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины опубликовали объявление о продаже автомобиля.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины опубликовали объявление о продаже автомобиля.
Спортсменки разместили объявление о продаже BMW X3 2018 года выпуска. Машина продается за 4,5 миллиона рублей.
После Олимпийских игр — 2021 в Токио гимнастки получили в подарок два автомобиля — BMW X3 и BMW X5. По итогам Игр Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, Арина — четвертой.