Аверины выставили на продажу свой автомобиль за 4,5 миллиона рублей

Спортсменки разместили объявление о продаже BMW X3 2018 года выпуска. Машина продается за 4,5 миллиона рублей.

После Олимпийских игр — 2021 в Токио гимнастки получили в подарок два автомобиля — BMW X3 и BMW X5. По итогам Игр Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, Арина — четвертой.