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14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аверины выставили на продажу свой автомобиль за 4,5 миллиона рублей

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины опубликовали объявление о продаже автомобиля.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменки разместили объявление о продаже BMW X3 2018 года выпуска. Машина продается за 4,5 миллиона рублей.

После Олимпийских игр — 2021 в Токио гимнастки получили в подарок два автомобиля — BMW X3 и BMW X5. По итогам Игр Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, Арина — четвертой.

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