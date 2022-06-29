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13:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Британии призвали не допускать трансгендеров к женским турнирам

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министр культуры, цифровых технологий СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис призвала не допускать трансгендеров к участию в женских соревнованиях, сообщает портал Inside the Games.

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Источник: Reuters

Доррис провела встречу с представителями спортивных организаций страны, где озвучила свое мнение по данному вопросу.

«Это сложный вопрос, но его слишком долго игнорировали. Несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами и девочками-подростками. Жду, что спортивные организации будут следовать политике, согласно которой соревновательный женский спорт должен оставаться женским. Справедливость превыше всего», — сказала Доррис.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) изменила правила допуска трансгендеров к женским турнирам. Организация ужесточила параметры уровня тестостерона.

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