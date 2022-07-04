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12:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК в три раза увеличит фонд помощи спортсменам Украины

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) в три раза увеличит размер финансовой помощи украинским спортсменам, сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Фонд помощи МОК спортсменам Украины составит 7,5 миллиона долларов. В мае глава Национального олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка на заседании сессии МОК заявил, что организация предоставила помощь украинским спортсменам в размере 2,4 миллиона долларов. Отмечается, что координатором фонда по-прежнему останется Бубка.

В воскресенье глава МОК Томас Бах посетил Центр олимпийской подготовки в Киеве и встретился со спортсменами сборной Украины.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России, другие федерации допустили спортсменов в нейтральном статусе.

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