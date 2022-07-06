В Белоруссии допустили продление санкций к спортсменам на несколько лет

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, где началась российская военная спецоперация.

«Отстранение наших стран (от соревнований — ред.) может продлиться не один год. Если сам президент МОК ездит в зону боевых действий и делает какие-то заявления, к сожалению, тенденция очевидна. За этим могут последовать дальнейшие шаги по дискриминации атлетов», — приводит в среду слова Ковальчука агентство Sputnik Беларусь.

Данное заявление он сделал в Гродно на совместной коллегии спортивных ведомств Белоруссии и России. Там белорусский министр также рассказал, что импортозамещение спортивного оборудования и инвентаря наладят в Белоруссии и России в ближайшее время. Речь идет о выпуске аналогов дорогостоящего импортного спортивного оборудования.

«Импортозамещение спортивного инвентаря — очень важная тема. Нужно подумать, как настроить свое производство. Не конкурировать друг с другом, работать в этом направлении совместно. Есть возможность на белорусском МАЗе производить ратраки, другое спортивное оборудование — на российских заводах», — отметил Ковальчук. По его словам, уже сейчас в Белоруссии есть возможность выпускать лыжероллеры.