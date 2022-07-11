В МОК объяснили, почему Россия и Белоруссия вряд ли выступят на Олимпиаде-2024 в Париже

"Проблема заключается в том, что квалификация на Игры в Париже во многих видах спорта начинается за два года до самих соревнований. Таким образом, спортивные федерации сталкиваются с трудностями, ведь они имеют рекомендации МОК не приглашать россиян и белорусов до турниров.
Маловероятно, что кто-то из россиян пройдет квалификацию во всех видах спорта, кроме дзюдо, тенниса и велоспорта, которые допустили атлетов из России. Будет неправильно сказать остальным спортсменам, которые уже прошли квалификацию: «Эй, мы изменили правила, чтобы пригласить русских», — приводит слова Риди The Guardian.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за событий на Украине.