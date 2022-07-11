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11 июля, источник: Sport24

В МОК объяснили, почему Россия и Белоруссия вряд ли выступят на Олимпиаде-2024 в Париже

Влиятельный член Международного Олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди рассказал, почему спортсмены из России и Белоруссии вряд ли выступят на Летней Олимпиаде-2024 в Париже.

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"Проблема заключается в том, что квалификация на Игры в Париже во многих видах спорта начинается за два года до самих соревнований. Таким образом, спортивные федерации сталкиваются с трудностями, ведь они имеют рекомендации МОК не приглашать россиян и белорусов до турниров.

Маловероятно, что кто-то из россиян пройдет квалификацию во всех видах спорта, кроме дзюдо, тенниса и велоспорта, которые допустили атлетов из России. Будет неправильно сказать остальным спортсменам, которые уже прошли квалификацию: «Эй, мы изменили правила, чтобы пригласить русских», — приводит слова Риди The Guardian.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за событий на Украине.

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