Фетисов отреагировал на угрозу отстранения россиян от Олимпиады-2024

Фетисов обратил внимание на то, что в Международном олимпийском комитете (МОК) рекомендуют федерациям не допускать россиян до соревнований, тем самым не давая спортсменам квалифицироваться на Игры. «Абсурдный, замкнутый круг. Наши спортивные чиновники должны что-то сделать. Надо ехать туда в Лозанну, сидеть под зданием МОК и требовать разъяснений. С какой стати спортсмены должны страдать?» — заявил он.

11 июля член МОК Крейг Риди заявил, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024. Он напомнил, что отечественные атлеты не успеют пройти квалификации в большинстве видов, кроме велоспорта, дзюдо и тенниса.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.