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20:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Фетисов отреагировал на угрозу отстранения россиян от Олимпиады-2024

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на угрозу отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Фетисов обратил внимание на то, что в Международном олимпийском комитете (МОК) рекомендуют федерациям не допускать россиян до соревнований, тем самым не давая спортсменам квалифицироваться на Игры. «Абсурдный, замкнутый круг. Наши спортивные чиновники должны что-то сделать. Надо ехать туда в Лозанну, сидеть под зданием МОК и требовать разъяснений. С какой стати спортсмены должны страдать?» — заявил он.

11 июля член МОК Крейг Риди заявил, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024. Он напомнил, что отечественные атлеты не успеют пройти квалификации в большинстве видов, кроме велоспорта, дзюдо и тенниса.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Летние XXXIII Олимпийские игры состоятся в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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