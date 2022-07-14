Валуев спрогнозировал сроки снятия санкций с российских спортсменов

«Очень не скоро», — цитирует агентство ответ парламентария на вопрос о сроках снятия санкций.

По словам Валуева, в связи с происходящим в настоящее время «глобальным переустройством мира» в спорте возможно создание новых международных альянсов. Депутат не исключил появления альтернативы Олимпийским играм и МОК.

«Это зависит не только от России, в подобной ситуации должны оказаться еще несколько крупных стран, которые откровенно сказали бы МОК: “Идите вы лесом, мы лучше создадим что-то свое”», — заявил Валуев.