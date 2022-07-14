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11:57 (мск), источник: Аргументы и факты

Валуев спрогнозировал сроки снятия санкций с российских спортсменов

Депутат допустил возможность появления альтернативы Олимпийским играм и МОК. Скорого снятия санкций с российских спортсменов ожидать не стоит, заявил РИА Новости Спорт депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

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Источник: РИА "Новости"

«Очень не скоро», — цитирует агентство ответ парламентария на вопрос о сроках снятия санкций.

По словам Валуева, в связи с происходящим в настоящее время «глобальным переустройством мира» в спорте возможно создание новых международных альянсов. Депутат не исключил появления альтернативы Олимпийским играм и МОК.

«Это зависит не только от России, в подобной ситуации должны оказаться еще несколько крупных стран, которые откровенно сказали бы МОК: “Идите вы лесом, мы лучше создадим что-то свое”», — заявил Валуев.

Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета Крейг Риди назвал маловероятным участие спортсменов из РФ и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года.

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