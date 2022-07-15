Глава World Athletics объяснил отстранение российских атлетов от турниров

«У нас устоявшаяся позиция по этому вопросу. Наша федерация была одной из первых, кто выработал позицию по этому вопросу еще в феврале. Наша позиция была довольно четкой и заключалась в сохранении целостности соревнований. Это было бы невообразимо проводить чемпионат мира с участием атлетов из Белоруссии и России, когда спортсменам из Украины пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда», — сказал Коу на пресс-конференции, отметив, что отстранение распространяется на обозримое будущее.