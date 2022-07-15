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09:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава World Athletics объяснил отстранение российских атлетов от турниров

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил журналистам, что, принимая решение об отстранении российских и белорусских атлетов, учитывал важность сохранения целостности соревнований.

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Источник: AP 2022

Совет World Athletics 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления в крупнейших международных турнирах, включая чемпионат мира в Юджине (США), который стартует 15 июля.

«У нас устоявшаяся позиция по этому вопросу. Наша федерация была одной из первых, кто выработал позицию по этому вопросу еще в феврале. Наша позиция была довольно четкой и заключалась в сохранении целостности соревнований. Это было бы невообразимо проводить чемпионат мира с участием атлетов из Белоруссии и России, когда спортсменам из Украины пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда», — сказал Коу на пресс-конференции, отметив, что отстранение распространяется на обозримое будущее.

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