МОК спустя 110 лет объявил американского легкоатлета олимпийским чемпионом

Торп выиграл две золотые медали по легкоатлетическому пятиборью и десятиборью на Олимпийских играх в Стокгольме. В 1913 году МОК лишил Торпа медалей и звания чемпиона. Выяснилось, что спортсмен получал деньги за игры в бейсбол. На тот момент в Олимпийских играх могли участвовать лишь любители. Однако многие считали, что решение связано с индейским происхождением Торпа.

После дисквалификации Торпа олимпийским чемпионом в десятиборье был назван шведский легкоатлет Карл Хуго Висландер, а в пятиборье — норвежец Фердинанд Бье.

В 1982 году МОК передал дубликаты золотых медалей его семье, поскольку Торп скончался в 1953 году, но его олимпийские рекорды не были зарегистрированы, а Торп был упомянут как один из чемпионов.

В 2020 году организация Bright Path Strong выступила за признание Торпа единственным олимпийским чемпионом 1912 года, обратившись в МОК и национальные олимпийские комитеты Швеции и Норвегии. НОК Швеции связался с семьей Висландера и выяснил, что сам спортсмен никогда не считал себя чемпионом Игр 1912 года, полностью отдавая победу Торпу. Аналогичное заявление было получено и от норвежских спортивных чиновников.