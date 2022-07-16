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15:54 (мск), источник: Sport24

Тарасова о предложении Терюшкова: Кусок идиота. Приравнивать смену гражданства к госизмене — бред сумасшедшего

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова за скандальную инициативу.

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Источник: РИА "Новости"

Парламентарий предложил приравнять смену гражданства российскими спортсменами к измене родине.

«Кусок идиота. Я не знаю, что творится в головах этих людей. Видимо там все очень грустно, если к спортсменам такое отношение. Смена спортивного гражданства — личное дело каждого человека. Никто не в праве запретить или как-то наказывать за это. Приравнивать смену гражданства к госизмене — бред сумасшедшего. Их что в тюрьму тогда?

Если член Госдумы может позволить себе сказать такое, то ему нужно уйти или извиниться. За что Терюшков хочет убивать людей? Получается, что за любое другое мнение он предлагает практически казнить. А, может, самое главное в России — это то, что мы можем свободно говорить. Мы свободные люди», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

Напомним, в марте российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

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