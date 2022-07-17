Экс-глава ВАДА заявил, что мог быть мишенью агента ГРУ, якобы отравившего Скрипаля

«Однажды я обнаружил, что в наш дом пришли пять сотрудников Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью, чтобы проверить все мои средства связи — компьютер, ноутбук, iPad и мобильный телефон, а также провести двухчасовое интервью.



Раньше я никогда не жаловался на свою причастность к спорту, но эта моя позиция подверглась серьёзному испытанию, когда мне сообщили, что одним из предполагаемых хакеров был тот самый бандит из ГРУ, который был идентифицирован как один из двух обвиняемых в отравлении Скрипалей в Солсбери», — приводит слова Риди Inside the Games со ссылкой на его автобиографию.