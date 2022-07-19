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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны даты проведения летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля, сообщается на официальном сайте организаторов соревнований.

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Источник: Reuters

Даты были объявлены после того, как президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и председатель координационной комиссии Игр-2028 Николь Ховертц посетили американский город.

Паралимпиада в Лос-Анджелесе запланирована на 15−27 августа.

Лос-Анджелес был объявлен хозяином летней Олимпиады-2028 в сентябре 2017 года. Город ранее дважды принимал Олимпиаду — в 1932 и 1984 годах. В обоих случаях это были летние Игры.

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