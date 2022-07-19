Стали известны даты проведения летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе

Даты были объявлены после того, как президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и председатель координационной комиссии Игр-2028 Николь Ховертц посетили американский город.

Лос-Анджелес был объявлен хозяином летней Олимпиады-2028 в сентябре 2017 года. Город ранее дважды принимал Олимпиаду — в 1932 и 1984 годах. В обоих случаях это были летние Игры.