Олег Матыцин: «Лишать права на участие в Олимпийских играх будет преступлением. Политика построения, а не сжигания мостов должна превалировать»

«Мы не раз говорили, и это подтверждают представители других стран и федераций, что без России развитие мирового спорта невозможно. И лишать права на участие в Олимпийских играх, я считаю, это будет преступлением и приведет к еще большему разладу внутри олимпийского движения. Никто из известных российских спортсменов не изъявлял желания менять гражданство», — сказал Матыцин.

«Видим заинтересованность наших партнеров и осторожный интерес международных федераций. Сегодня пришла информация, что федерация виндсерфинга допускает наших спортсменов. Политика построения, а не сжигания мостов должна превалировать. Как говорит наш президент, мы не уходим в самоизоляцию и готовы сотрудничать со всеми странами, которые к нам расположены. Радости от атмосферы соревнований, победы, веры и гордости за то, что они представляют великую страну», — отметил министр.