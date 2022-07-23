Лондон работает над заявкой на проведение летней Олимпиады 2036 года

Хан заявил, что хочет показать Международному олимпийскому комитету и всему миру что крупное спортивное мероприятие может быть проведено без вреда экологии.

«Мы работаем над планом по возвращению Олимпийских игр в Лондон. За последние несколько дней мы столкнулась с последствиями изменения климата в связи с жарой и пожарами. Что нам нужно, так это убедиться, что будущие Игры будут экологичными. Мы работаем над планом, чтобы провести самую экологичную Олимпиаду», — заявил Хан.