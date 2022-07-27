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27 июля, источник: Sports.Ru

Владимир Путин: «Сельские игры пользуются заслуженной популярностью, являются ярким событием в жизни российского села»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийских летних сельских спортивных игр, которые проходят в Омской области.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Омская область гостеприимно встречает большую команду участников этих престижных соревнований, ведь поприсутствовать на этом масштабном празднике, проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности стремятся спортсмены из многих регионов страны. Объединяя работников агропромышленного комплекса, людей самых разных возрастов и профессий, игры пользуются заслуженной популярностью, являются ярким, значимым событием в жизни российского села», — говорится в телеграмме президента.

Программа сельских игр включает такие дисциплины, как армспорт, городошный спорт, волейбол, мини-лапта, легкоатлетические старты среди доярок, косарей и механизаторов, самбо, легкая атлетика, перетягивание каната, настольный теннис, гиревой спорт, полиатлон и соревнования спортивных семей.

Соревнования продлятся с 26 по 31 июля.

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