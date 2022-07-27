Владимир Путин: «Сельские игры пользуются заслуженной популярностью, являются ярким событием в жизни российского села»

«Сегодня Омская область гостеприимно встречает большую команду участников этих престижных соревнований, ведь поприсутствовать на этом масштабном празднике, проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности стремятся спортсмены из многих регионов страны. Объединяя работников агропромышленного комплекса, людей самых разных возрастов и профессий, игры пользуются заслуженной популярностью, являются ярким, значимым событием в жизни российского села», — говорится в телеграмме президента.