Россия и Монголия приняли план по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта

Был принят план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Россией и Монголией на 2022−2024 годы. Он предусматривает проведение совместных тренировочных и спортивных мероприятий по фигурному катанию, хоккею, дзюдо, боксу, рыболовному спорту, спортивной борьбе, студенческому баскетболу, лыжным гонкам.