Бирмингем может подать заявку на проведение Олимпиады 2036 или 2040 годов
Бирмингем может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 или 2040 годов.
Бирмингем может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 или 2040 годов.
Как сообщает Inside the Games, в июле глава Британской олимпийской ассоциации (НОК Великобритании) Хью Робертсон уже вел переговоры на эту тему с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
С 28 июля по 8 августа 2022 года Бирмингем принимал Игры Содружества. По словам Кэти Сэдлер, исполнительного директора соревнований, официальные лица МОК, посетившие город за последние две недели, были впечатлены уровнем организации Бирмингема.
«Я думаю, у нас были большие ожидания [от Игр Содружества], и это более чем оправдалось. Считаю, Бирмингем показал, что может проводить крупные международные соревнования на том же уровне, что и многие другие города. Сейчас мы на пути к тому, чтобы продолжить это. Исходя из наследия [Игр Содружества], нам стоит задуматься, как мы могли бы использовать эти объекты и опыт для большего числа международных соревнований. Я не думаю, что Олимпиада была бы нереалистичной амбицией», — цитирует министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона Press Association.
Ранее также сообщалось о возможной заявке Лондона на проведение Олимпиады-2036.