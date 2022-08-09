Бирмингем может подать заявку на проведение Олимпиады 2036 или 2040 годов

«Я думаю, у нас были большие ожидания [от Игр Содружества], и это более чем оправдалось. Считаю, Бирмингем показал, что может проводить крупные международные соревнования на том же уровне, что и многие другие города. Сейчас мы на пути к тому, чтобы продолжить это. Исходя из наследия [Игр Содружества], нам стоит задуматься, как мы могли бы использовать эти объекты и опыт для большего числа международных соревнований. Я не думаю, что Олимпиада была бы нереалистичной амбицией», — цитирует министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона Press Association.