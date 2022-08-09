Индонезия подаст заявку на проведение Олимпиады 2036 года

По данным источника, президент Индонезии Джоко Видодо одобрил заявку на проведение, а правительство обязалось построить спортивные сооружения.

«Мы приветствуем указание президента продолжать предлагать национальную столицу Нусантару для участия в Олимпиаде 2036 года. Мы выполним эту задачу и будем упорно работать, чтобы стать первой страной, принимающей Олимпийские игры», — сказал президент Олимпийского комитета Индонезии (KOI) Раджа Сапта Октохари.

Индонезия претендовала на проведение Игр 2032 года, но уступила австралийскому Брисбену.