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11 августа, источник: БЕЛТА

НОК Беларуси рассмотрел вопросы по освещению Олимпиады-2024

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня состоялось заседание комиссии по коммуникациям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

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Источник: НОК Беларуси

Обсуждены вопросы аккредитации белорусских средств массовой информации на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже 2024 года. На рассмотрение исполкома НОК были внесены предложения на утверждение изменения в составе комиссии.

Директор телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал о планах расширения спортивного контента в медийной сфере. На заседании обсужден и план-проект третьего номера журнала TEAM BY.

Участники заседания также обсудили вопросы привлечения специалистов в федерации для работы с социальными сетями и по взаимодействию со СМИ.

Одновременно рассмотрены иные вопросы, касающиеся текущей деятельности комиссии по коммуникациям.

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