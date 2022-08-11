НОК Беларуси рассмотрел вопросы по освещению Олимпиады-2024

Источник: НОК Беларуси

Обсуждены вопросы аккредитации белорусских средств массовой информации на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже 2024 года. На рассмотрение исполкома НОК были внесены предложения на утверждение изменения в составе комиссии.

Директор телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал о планах расширения спортивного контента в медийной сфере. На заседании обсужден и план-проект третьего номера журнала TEAM BY.

Участники заседания также обсудили вопросы привлечения специалистов в федерации для работы с социальными сетями и по взаимодействию со СМИ.