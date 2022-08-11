НОК Беларуси рассмотрел вопросы по освещению Олимпиады-2024
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня состоялось заседание комиссии по коммуникациям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня состоялось заседание комиссии по коммуникациям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Обсуждены вопросы аккредитации белорусских средств массовой информации на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже 2024 года. На рассмотрение исполкома НОК были внесены предложения на утверждение изменения в составе комиссии.
Директор телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал о планах расширения спортивного контента в медийной сфере. На заседании обсужден и план-проект третьего номера журнала TEAM BY.
Участники заседания также обсудили вопросы привлечения специалистов в федерации для работы с социальными сетями и по взаимодействию со СМИ.
Одновременно рассмотрены иные вопросы, касающиеся текущей деятельности комиссии по коммуникациям.