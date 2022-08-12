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13:16 (мск), источник: ТАСС

Чемпионам Олимпиады в Пекине Большунову, Непряевой и Щербаковой вручили госнаграды

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чемпионам Олимпийских игр в Пекине лыжникам Александру Большунову и Наталье Непряевой, а также фигуристке Анне Щербаковой в пятницу вручили государственные награды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Трехкратный олимпийский чемпион Большунов был удостоен ордена Александра Невского. Щербаковой, Непряевой, а также лыжницам Татьяне Сориной и Юлии Ступак вручили ордена Дружбы.

12 августа в московском спорткомплексе «Лужники» проходит дополнительная церемония награждения государственными наградами российских спортсменов, завоевавших золотые медали на зимних Олимпийских играх в Пекине. Награды спортсменам вручил помощник президента РФ Игорь Левитин.

26 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля наградил чемпионов зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Награды тогда получили фигуристы Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Виктория Синицина, а также лыжники Денис Спицов, Вероника Степанова и Алексей Червоткин.

Россияне на Играх в Пекине завоевали 31 медаль — 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых, российская команда стала девятой в неофициальном общекомандном зачете по золотым наградам и второй — по общему количеству медалей. Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.

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