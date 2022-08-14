За россиян и белорусов вступился даже Ричард Макларен. Прислушаются ли к его заявлениям в МОК?
Один из самых знаменитых спортивных юристов мира считает, что с нашими спортсменами поступают несправедливо.
Один из самых знаменитых спортивных юристов мира считает, что с нашими спортсменами поступают несправедливо.
Ричард Макларен точно не известен как сторонник российского спорта. Наоборот, фамилия профессора права из канадского городка Лондон стала для нашего спорта почти нарицательной. Именно после двух его докладов о русском допинге стартовала катастрофическая ситуация с санкциями, которая продолжается и по сей день. Временное отсутствие национальной символики на крупнейших соревнованиях, включая Олимпийские игры; отстранения целых федераций и видов спорта; десятки спортсменов, получивших допинговые обвинения и дисквалификации; лишение медалей и первого места в неофициальном командном зачете Игр-2014 в Сочи — все это прямые или косвенные следствия именно докладов Макларена.
Однако в этот раз Макларен высказал непопулярную на Западе точку зрения. Он считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) совершил ошибку, когда рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
«С ними обращаются несправедливо, — заявил Ричард Макларен в интервью Sportschau. — Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях».
При этом Макларен считает, что, пока продолжаются события на Украине, МОК вряд ли изменит принятое решение. Однако ряд российских и белорусских спортсменов предстанут перед Международным спортивным арбитражным судом (CAS), чтобы предъявить иск о своем праве на участие в международных стартах.
«Если CAS примет решение в пользу спортсменов, международные спортивные федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях», — подчеркнул Макларен.
Прогнозировать шансы россиян в суде опытный спортивный юрист не стал: «Все зависит от позиции арбитров CAS».
Отметим, что в июне глава МОК Томас Бах заявил, что отстранение российских спортсменов от соревнований в большинстве федераций — это не дискриминация по национальному признаку, а забота о безопасности атлетов. «В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях, — отметил чиновник. — Например, на “Экспо” российский павильон подвергся нападению, а затем те, кто отвечал за безопасность российского павильона, напали на другие. Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях».
Самое интересное, что об инциденте на «Экспо» в Дубае, на который ссылается Бах, до сих пор не было практически никакой информации, а значит, если он был в реальности, то остался довольно незначительным. На российские диппредставительства за рубежом действительно несколько раз покушались, но это не имело отношения к спорту. Опыт выступления в нейтральном статусе наших теннисистов, шахматистов, дзюдоистов и велогонщиков за последние месяцы показал: отношение к ним со стороны соперников и болельщиков практически не поменялось. И в таких условиях рассуждать о проблемах с безопасностью — в высшей степени неадекватно.
В августе Бах заявил, что МОК пока не будет менять свою точку зрения.
Сейчас не время менять наши рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования. У них по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов.
В интервью «СЭ» министр спорта России Олег Матыцин говорил, что государство помогает российским спортсменам добиваться справедливости в CAS.
«С первых дней отстранения наших спортсменов мы начали работу по защите интересов РФ в иностранных судебных учреждениях в части оспаривания решений международных спортивных федераций, — отметил “СЭ” Олег Матыцин. — Такие меры закреплены в наших антикризисных документах, и мы будем планомерно отстаивать интересы и права каждого спортсмена. Минспорт продолжит обеспечивать участие российских спортсменов в международных соревнованиях за рубежом в различных статусах, но только при гарантии мер безопасности со стороны принимающего государства».
Помощник президента РФ Игорь Левитин уточнил, что все российские спортивные федерации подали иски в CAS на решение международных федераций отстранить спортсменов от участия в соревнованиях.
Однако сами федерации стали делать другие заявления. Например, Федерация бобслея России не планирует оспаривать в CAS отстранение спортсменов от международных стартов. Не стала этого делать и Федерация современного пятиборья России.
Публично о подаче иска заявили в Федерации спортивной гимнастики России, Федерация хоккея России по-прежнему «изучает перспективы дальнейшего обжалования решений в CAS с учетом складывающейся практики по другим видам спорта».
Заседание же пока состоялось только по искам Российского футбольного союза (РФС) и отечественных клубов. В июле CAS подтвердил законность санкций против российского футбола. Арбитры CAS посчитали, что на матчах с участием россиян невозможно обеспечить безопасность, а значит, международные федерации были вправе накладывать свои санкции. Юристы расходятся во мнениях, стоит ли РФС продолжать юридические споры с ФИФА и УЕФА.