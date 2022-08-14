За россиян и белорусов вступился даже Ричард Макларен. Прислушаются ли к его заявлениям в МОК?

Ричард Макларен точно не известен как сторонник российского спорта. Наоборот, фамилия профессора права из канадского городка Лондон стала для нашего спорта почти нарицательной. Именно после двух его докладов о русском допинге стартовала катастрофическая ситуация с санкциями, которая продолжается и по сей день. Временное отсутствие национальной символики на крупнейших соревнованиях, включая Олимпийские игры; отстранения целых федераций и видов спорта; десятки спортсменов, получивших допинговые обвинения и дисквалификации; лишение медалей и первого места в неофициальном командном зачете Игр-2014 в Сочи — все это прямые или косвенные следствия именно докладов Макларена.

Однако в этот раз Макларен высказал непопулярную на Западе точку зрения. Он считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) совершил ошибку, когда рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Им надо позволить снова участвовать в международных стартах

«С ними обращаются несправедливо, — заявил Ричард Макларен в интервью Sportschau. — Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях».

При этом Макларен считает, что, пока продолжаются события на Украине, МОК вряд ли изменит принятое решение. Однако ряд российских и белорусских спортсменов предстанут перед Международным спортивным арбитражным судом (CAS), чтобы предъявить иск о своем праве на участие в международных стартах.

«Если CAS примет решение в пользу спортсменов, международные спортивные федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях», — подчеркнул Макларен.

Прогнозировать шансы россиян в суде опытный спортивный юрист не стал: «Все зависит от позиции арбитров CAS».

Отметим, что в июне глава МОК Томас Бах заявил, что отстранение российских спортсменов от соревнований в большинстве федераций — это не дискриминация по национальному признаку, а забота о безопасности атлетов. «В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях, — отметил чиновник. — Например, на “Экспо” российский павильон подвергся нападению, а затем те, кто отвечал за безопасность российского павильона, напали на другие. Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях».

Самое интересное, что об инциденте на «Экспо» в Дубае, на который ссылается Бах, до сих пор не было практически никакой информации, а значит, если он был в реальности, то остался довольно незначительным. На российские диппредставительства за рубежом действительно несколько раз покушались, но это не имело отношения к спорту. Опыт выступления в нейтральном статусе наших теннисистов, шахматистов, дзюдоистов и велогонщиков за последние месяцы показал: отношение к ним со стороны соперников и болельщиков практически не поменялось. И в таких условиях рассуждать о проблемах с безопасностью — в высшей степени неадекватно.

В августе Бах заявил, что МОК пока не будет менять свою точку зрения.

Сейчас не время менять наши рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования. У них по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов. Томас Бах

Какие иски зарегистрированы?

В интервью «СЭ» министр спорта России Олег Матыцин говорил, что государство помогает российским спортсменам добиваться справедливости в CAS.

«С первых дней отстранения наших спортсменов мы начали работу по защите интересов РФ в иностранных судебных учреждениях в части оспаривания решений международных спортивных федераций, — отметил “СЭ” Олег Матыцин. — Такие меры закреплены в наших антикризисных документах, и мы будем планомерно отстаивать интересы и права каждого спортсмена. Минспорт продолжит обеспечивать участие российских спортсменов в международных соревнованиях за рубежом в различных статусах, но только при гарантии мер безопасности со стороны принимающего государства».

Помощник президента РФ Игорь Левитин уточнил, что все российские спортивные федерации подали иски в CAS на решение международных федераций отстранить спортсменов от участия в соревнованиях.

Однако сами федерации стали делать другие заявления. Например, Федерация бобслея России не планирует оспаривать в CAS отстранение спортсменов от международных стартов. Не стала этого делать и Федерация современного пятиборья России.

Публично о подаче иска заявили в Федерации спортивной гимнастики России, Федерация хоккея России по-прежнему «изучает перспективы дальнейшего обжалования решений в CAS с учетом складывающейся практики по другим видам спорта».