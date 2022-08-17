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09:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший глава оргкомитета Олимпиады в Токио арестован по делу о взяточничестве

Бывший глава организационного комитета летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония) Харуюки Такахаси арестован по делу о взяточничестве, сообщает японский телеканал NHK.

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Источник: Reuters

В конце июля представители прокуратуры провели обыски в доме Такахаси и головном офисе компании Dentsu, в руководство которой входил 78-летний функционер. Dentsu занималась отбором спонсоров Игр в Токио.

Такахаси подозревается в получении взятки в размере 45 миллионов иен, что на тот момент составляло около 400 тысяч долларов. По данным следствия, компания, которую возглавлял Такахаси, получила эту сумму от компании по производству одежды AOKI по контракту за консалтинг. В то же время AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для комитета и использование олимпийской символики.

Такахаси отрицает свою вину и настаивает на том, что характер консалтинговых услуг касался не Олимпиады, а спорта в целом. По правилам Международного олимпийского комитета (МОК), директор организационного комитета как госслужащий не имеет права получать вознаграждения за свою деятельность.

Олимпиада в Токио изначально должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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