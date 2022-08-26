СМИ рассказали о многолетнем бездействии Норвегии по допинговым нарушениям

18 августа NRK рассказала, что Норвежское антидопинговое агентство (ADNO) может лишиться статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за особенностей местного законодательства. В Норвегии спортсмены в возрасте с 15 до 18 лет должны проходить допинг-тестирование только с согласия родителей или опекунов, что является нарушением базового принципа Всемирного антидопингового агентства (WADA), по которому проверка на наличие в организме запрещенных препаратов должна проходить без предупреждения.

NRK получила доступ к электронным письмам NIF и ADNO. Из них стало ясно, что ведомства знали о проблеме еще в мае 2019 г. Тогда они обратились в Министерство культуры за разъяснениями по тестированию несовершеннолетних атлетов.

Кроме того, ADNO консультировалось по этому вопросу с юридической фирмой: ее специалисты пояснили, что можно обойтись взятым заранее согласием родителей, а не получать разрешение на каждый тест. ADNO не согласилось с такой позицией и в итоге в последние два года, в связи со спорным толкованием законодательства, вовсе перестало тестировалось несовершеннолетних спортсменов.

По словам президента NIF Берита Кьеля, тема согласия родителей на допинг-тесты обсуждается уже много лет, однако о серьезных последствиях подобной системы олимпийский комитет узнал только в июне. После этого NIF попросил внести поправки в законы.

В качестве наказания WADA может наложить на ADNO различные санкции: от штрафов до лишения статуса соответствия, который напрямую влияет на возможность для спортсменов участвовать в международных соревнованиях, среди них Олимпийские игры, первенства мира и Европы. Кроме того, на территории Норвегии могут запретить проведение турниров. До 2028 г. Норвегия должна принять чемпионаты мира и Европы по гандболу среди мужчин и женщин.

Решение по этому делу могут вынести до конца 2022 г.