Бился с МОК и поразил Старостина: каким был Горбачев в спорте

Выступал против репрессий МОК в отношении России

Хоть Михаил Сергеевич и не участвовал активно в спортивной сфере, но небольшую нишу своим именем все же заполнил. Так произошло, например, в 2016 году перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Из-за громкого допингового скандала в отечественной легкой атлетике россиян не допустили до участия в соревнованиях. От России на Олимпиаде выступила лишь прыгунья в длину Дарья Клишина. Остальным атлетам и тренерам, несмотря на тщетные старания отстоять свои права в Спортивном арбитражном суде, пришлось мириться с мыслью о несбыточной мечте попасть в Бразилию.

Горбачев пытался повлиять на возникшую ситуацию. За месяц до Игр он обратился к президенту МОК Томасу Баху с призывом прислушаться к его мнению и не допустить несправедливого наказания по отношению к невиновным атлетам.

«Я поддерживаю борьбу с запрещенными препаратами в спорте. Это зло, которое должно быть искоренено. Спортсмены, употребление которыми допинга доказано, должны быть отстранены от соревнований. Глубоко переживаю тот факт, что среди тех, кто ради “победы любой ценой” пошел на применение допинга и фальсификации, оказались и граждане России. Необходимо провести тщательное расследование, наказать виновных и принять меры, чтобы не допустить подобного в будущем. В то же время меня беспокоит и глубоко огорчает возможность того, что в случае отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде вместе с виновными будут наказаны невиновные», — говорил Горбачев, назвав неприемлемым принцип коллективного наказания и противоречащим культуре Олимпийского движения.

Призыв Михаила Сергеевича не был услышан Бахом. Позднее Горбачев вновь обратился к главе МОК. На этот раз в декабре 2017-го — перед зимними Играми в Пхенчхане. До участия к ним также не была допущена большая часть российских атлетов. Причем из разных видов. Причина та же — допинговый скандал, распространившийся по практически всем отраслям спорта. Попавшие на Олимпиаду россияне выступили под нейтральном статусом, а добиться права выступить на соревнованиях можно было лишь на индивидуальной основе. Горбачев данный подход подверг критике и назвал решения МОК половинчатыми и ненормальными.

«У меня простая реакция. Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Я был с самого начала за то, чтобы все восстановить, как положено. Вот МОК учли что-то, какую-то часть. Это просто нехорошо и все. Это спорт, черт возьми!» — возмущался Горбачев.

«Старостин называл Горбачева приятным человеком»

Николай Старостин | Источник: РИА "Новости"

Был Горбачев связан и с футболом, пусть и косвенно. В 1990 году указом Михаила Сергеевича «отцу» московского «Спартака» Николаю Старостину было присвоено звание Героя Социалистического Труда «за выдающиеся заслуги в развитии и пропаганде советского спорта, плодотворную общественную деятельность». Награждение состоялось во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

«А много ли вы еще найдете людей, которые встречались и с Лениным, и с Горбачевым? С первым советским вождем и последним? Ленин приехал как-то в контору, где он тогда работал бухгалтером; начальника конторы по какой-то причине на месте не было — и Николая Петровича, а тогда еще просто Колю, мальчишку, ему даже представили, Ильич ему руку пожал. Как написано в книгах, так он и нам рассказывал. Ленин к нему обратился, Николай не растерялся, ответил. Горбачев вручал ему Героя Соцтруда. Дядя Коля потом говорил о Михаиле Сергеевиче, что он приятный человек. После кавалькады старцев он производил впечатление — хоть сказать что-то мог», — рассказывал «СЭ» сын Петра Старостина, родного брата Николая Петровича, Андрей.

В футболе переживал за… «Ювентус»

При этом Горбачев не высказывал своих футбольных симпатий. По крайней мере, публично. Однако Михаил Сергеевич входит в число болельщиков туринского «Ювентуса». И если футбольные переживания за жизнь «Старой синьоры» со стороны экс-пилота «Формулы-1» Жана Алези, мотоциклиста Лориса Капиросси, фигуристки Каролины Костнер, а также бывшего мэра Рима Вальтера Вельтрони и певца Эроса Рамазотти еще поддаются логическому объяснению, то присутствие в этих рядах Горбачева вызывает удивление.

По слухам, клуб даже приглашал его на матчи. Например, в 2008 году на домашнюю встречу Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом». В той игре «сине-бело-голубые» потерпели поражение: единственным голом шикарным ударом со штрафного отметился прославленный ювентини Алессандро Дель Пьеро. Действительно ли Горбачеву было выслано приглашение и наблюдал ли он за тем матчем, доподлинно неизвестно.

Массовый побег в НХЛ

Валерий Каменский в матче за сборную СССР | Источник: РИА "Новости"

Несмотря на статус национального вида спорта, хоккей находился от Михаила Горбачева на большом расстоянии. Исходя из крайне редких упоминаний его имени вокруг лучшего вида спорта с клюшкой и шайбой, можно сделать вывод, что президент СССР был равнодушен к нему. Однако с его фигурой все же связано несколько событий.

Например, в 1988 году после яркой победы сборной СССР на Олимпиаде в Калгари в Кремле состоялся прием отечественных хоккеистов у Горбачева. Во время церемонии глава государства наградил чемпионскую команду Виктора Тихонова медалями и орденами. Из воспоминаний прославленного форварда Валерия Каменского порталу olympics.com:

«На родине нас встретили очень тепло! Запомнилось на всю жизнь! Нас даже от таможенного досмотра освободили! Сразу поздравили руководители партии, спорта! Наградили медалями, орденами! Бились мы точно не за деньги, но премиальные выплатили. Потом еще состоялся и прием в Кремле. Михаил Горбачев нас приветствовал. Он нас быстренько поздравил, пожал руку и больше мы его не видели».

Также именно при Горбачеве перед советскими хоккеистами рухнул железный занавес между СССР и Национальной хоккейной лигой. Сергей Пряхин, Виктор Нечаев, Александр Могильный, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Сергей Стариков, Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Владимир Крутов, Алексей Касатонов — все они считаются нашими первопроходцами в НХЛ. И пусть сам Горбачев не имел к этому прямого отношения, массовый отток звезд отечественного хоккея пришелся на его пору.

Награждал американцев звездой, схожей с орденом Героя Советского Союза

Несмотря на напряженные геополитические отношения между СССР и США, спортивное противостояние двух стран в боксе было актуальным. В те времена активно проводились матчи с участием советских и американских боксеров, которые переросли в самую настоящую суперсерию — непрерывной и самой длительной. Матчи проводились на протяжении более чем 20 лет. На нее не повлиял даже взаимный бойкот двух стран Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе.

Последние матчи состоялись весной 1990 года. Встреча состоялась в том числе и в Москве, где со стороны СССР выступали такие звезды, как Константин Цзю и Александр Лебзяк. Победа осталась за отечественными боксерами — 9 побед при трех поражениях.

После поражения в «Лужниках» американская делегация должна была направиться в Алма-Аты. Незадолго до этого Горбачев пригласил гостей к себе домой. Там глава советского государства наградил тренера Лу Дува шапкой из собольего меха со звездой, по виду напоминавшей орден Героя Советского Союза. Что забавно, награда досталась именитому американцу случайно: Горбачев планировал одарить не его, а главу канала HBO Sports Сета Абрахама, ведь именно по этому каналу Михаил Сергеевич наблюдал за боксерскими поединками. В итоге подарок достался обоим.