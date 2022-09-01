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22:12 (мск), источник: Ведомости.Спорт

В Норвегии нашли решение допинг-скандала с тестированием несовершеннолетних

Национальный олимпийский комитет Норвегии, антидопинговое агентство и министерство культуры страны нашли временное решение проблемы с допинг-тестированием несовершеннолетних спортсменов. Об этом сообщает NRK.

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Источник: РИА "Новости"

По законам страны, атлеты в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить допинг-контроль без согласия родителей или опекунов. В связи с этим за последние два года никто из юных норвежцев не сдавал допинг без предварительного предупреждения о визите местной антидопинговой службы, что является нарушением базового принципа Всемирного антидопингового агентства (WADA).

О данной проблеме заговорили в норвежских СМИ в августе. Президент Олимпийского комитета Норвегии (NIF) Берит Кьелль и председатель правления антидопингового агентства страны (ADNO) Торхильд Уидви направили в министерство по делам детей и семьи и в министерство культуры письма с просьбой изменить закон. По их словам, бездействие в данном вопросе может привести к проблемам с WADA.

Как заявила представить NIF Грю Хаугсбаккен, сегодня, 1 сентября, по данному вопросу была принята временная мера: норвежские национальные федерации и сборные обязаны заранее получать согласие родителей или опекунов на проведение допинг-тестов. В перспективе планируется изменить закон и разрешить несовершеннолетним давать разрешение самим, но для этого требуется время.

Если ситуация с нарушением принципов WADA не изменится, агентство может наложить на ADNO различные санкции: от штрафов до лишения статуса соответствия, который напрямую влияет на возможность для спортсменов участвовать в международных соревнованиях, среди них Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Кроме того, на территории Норвегии могут запретить проведение турниров.

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