В Норвегии нашли решение допинг-скандала с тестированием несовершеннолетних

По законам страны, атлеты в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить допинг-контроль без согласия родителей или опекунов. В связи с этим за последние два года никто из юных норвежцев не сдавал допинг без предварительного предупреждения о визите местной антидопинговой службы, что является нарушением базового принципа Всемирного антидопингового агентства (WADA).

О данной проблеме заговорили в норвежских СМИ в августе. Президент Олимпийского комитета Норвегии (NIF) Берит Кьелль и председатель правления антидопингового агентства страны (ADNO) Торхильд Уидви направили в министерство по делам детей и семьи и в министерство культуры письма с просьбой изменить закон. По их словам, бездействие в данном вопросе может привести к проблемам с WADA.

Как заявила представить NIF Грю Хаугсбаккен, сегодня, 1 сентября, по данному вопросу была принята временная мера: норвежские национальные федерации и сборные обязаны заранее получать согласие родителей или опекунов на проведение допинг-тестов. В перспективе планируется изменить закон и разрешить несовершеннолетним давать разрешение самим, но для этого требуется время.