«Кража на спор». Олимпийский призер 77 лет скрывал свое преступление

Прист родился в Калифорнии в семье армянских эмигрантов в 1896 году, в год проведения первых современных летних Олимпийских игр. Самое забавное, что эта история не начнется со слов «спорт был его призванием» или «прыжками в воду он начал заниматься в пять лет». Американец служил в военно-морском флоте, где и открыл в себе талант и природные способности к плаванию и нырянию.

Позже нашел себя в каскадерстве, снимаясь в голливудских фильмах. Его настоящая фамилия была Кесисян, на Олимпиаде он выступал под именем Гарри Прист, а в шоу-бизнесе был известен как Хол Хэйг Прист. Звездный час в его спортивной карьере пришелся на Игры в Антверпене в 1920 году. Прист взял бронзу в прыжках с 10-метровой вышки, но не только это достижение принесло ему всемирную известность.

1997 год. 100-летний олимпийский призер находится на банкете, который был организован Международным олимпийским комитетом. Прист дает интервью журналисту. Разговор заходит о пропавшем 77 лет назад флаге МОК с пятью кольцами.

«А я вам могу с этим помочь, — с невозмутимым видом ошарашил корреспондента бывший спортсмен. — Он на дне моего чемодана».

Те Игры в Антверпене стали первыми, на которых был поднят всем известный символ Олимпиады. После окончания соревнований друг Хэйга, пловец и серфер Дюк Хаканамоку, решил пошутить над своим товарищем, уверяя, что тому не удастся снять знамя с четырехметрового флагштока, но не тут-то было. Вызов был принят, и флаг оказался в руках Приста перед самой церемонией закрытия Олимпийских игр. Дело так и осталось нераскрытым, хотя к нему подключились бельгийские правоохранительные органы, а также сотрудники МОК и оргкомитета турнира.

Таким образом, первый официальный олимпийский флаг на протяжении десятков лет лежал в чемодане, и только дело удивительного случая помогло раскрыть секрет его пропажи. Сам Прист не считал его чем-то особо ценным, поэтому не придавал ему значения. Но, скорее всего, спортсмен еще и стыдился своего поступка. «Преступление века» было раскрыто.

В 2000 году американец собственноручно вернул знамя президенту МОК Хуану Антонио Самаранчу. Мало кто верил, что 103-летний Хэйг сможет прилететь в Сидней, но он справился. Получив медицинское разрешение, олимпийский призер прибыл в Австралию и удивил всех своим экстравагантным видом, появившись на публике пусть и в инвалидной коляске, но зато в пиджаке, цветастом галстуке, белой рубашке, белых брюках и модной белой кепке.

«Горжусь тем, что являюсь частью церемонии, — заявил тогда Прист. — Возвращая флаг, я отлично себя чувствую. Думаю, что мне осталось недолго. И держать флаг в чемодане — никуда не годится. Я не могу повесить его в своей комнате. Я отдаю его. Флаг видели многие из моих друзей. А люди будут лучше думать обо мне, если я его верну».