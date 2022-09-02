Экс-депутата Госдумы дисквалифицировали за приобретение допинга

«Ольга Ивановна Павлова, являясь тренером по легкой атлетике, приобрела у другого тренера по легкой атлетике сильнодействующие субстанции, запрещенные в спорте», — говорится в сообщении РУСАДА. Павлову отстранили на два года.

По данным «Матч ТВ», дело против тренера открыли еще в 2016 году, но приостановили разбирательство из-за действия статуса депутатской неприкосновенности. Предполагается, что допинг Павловой продавал призер чемпионатов мира и Европы, тренер по спортивной ходьбе Евгений Евсюков. В 2016 году РУСАДА дисквалифицировало его на четыре года.