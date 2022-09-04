Про Родченкова вышел новый фильм. Чем это опасно для России?

«Икар», документальный фильм Брайана Фогеля про Григория Родченкова, по понятным причинам успехом в России не пользовался. Его посмотрели-то единицы. А вот в мире — другое дело. Картина в топах Netflix плюс собрала ряд наград на кинофестивалях, главная из которых — «Оскар». В глазах зарубежного зрителя беглый ученый, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, куда больше герой и жертва, нежели мошенник.

Жизнь после признаний

Про Родченкова в последние годы не было слышно. Казалось, про Сочи-2014 и происходящее в Московской антидопинговой лаборатории во времена его руководства он рассказал все, что мог. Причем не по одному разу. Интерес со стороны западных СМИ к нему угас. С российскими пообщаться ему не разрешают. Тупик.

И вдруг, совершенно внезапно, перевернув календарь 3 сентября, мы увидели новость: про Григория Михайловича вышел новый фильм. Автор — все тот же Брайан Фогель. Премьера состоялась на кинофестивале Telluride, который известен тем, что программа до последнего держится в секрете. Так что сюрприз удался. Называется новая картина «Икар: последствия». По сути, это сиквел. Полностью посмотреть новый фильм широкой аудитории пока невозможно, но по отрывкам, цитатам и отзывам многое понятно уже сейчас.

В картине рассказывается о последствиях, с которыми столкнулся российский спорт после признаний Родченкова, но главная сюжетная линия — личная драма ученого. Оказывается, с 2015 года после бегства из России он ведет полутюремный образ жизни. По программе защите свидетелей ФБР ему изменили внешность и даже голос, но он все равно постоянно находится под надзором. Регулярно меняет отели, практически ни с кем не общается вживую, а редкие выходы на улицу — строго в бронежилете. Для человека, который обожает внимание и медийность, такая степень затворничества — очень существенное наказание.

Ему разрешают звонить близким по видеосвязи. Но разговоры даже с женой иной раз заканчиваются ссорами. Вероника обвиняет Григория, что своим поступком он разрушил их семью. Сам ученый убежден, что выбора у него не было. И сказал тому же Фогелю: «Ты изменил мою жизнь». А подумав пару секунд, переформулировал: «Ты спас мою жизнь».

На российском спорте это никак не отразится

Наверняка эта документалка у некоторых вызовет сопереживание к Родченкову. Хотя немало будет и тех, кто скажет: «Поделом ему». У каждого своя картина мира. Но если говорить о последствиях для российского спорта, то их просто не будет. В фильме нет ничего нового. Автор картины и герой выражают глубокое сожаление, что позиция МОК изначально была слишком мягкой. Ну, их право. Ни горячо, ни холодно.

Еще, оказывается, во время футбольного чемпионата мира-2018 предпринималась попытка вывезти в Америку дневники Родченкова, которые он вел с 1980-х. Почему-то сделать это не удалось. В остальном же — по сотому кругу рассказы про допинговый коктейль «Дюшес», прогнившую систему и якобы имевшие место махинации во время Олимпиады-1988 в Сеуле. Какие-то из них, по утверждению ученого, проворачивались даже в аппарате, замаскированном под эспрессо. Все это далеко от эффекта бомбы.

Возможно, и нынешняя картина найдет какую-то свою премию. Наверное, вызовет небольшой прилив воспоминаний к истории Родченкова. Но в целом очевидно, что главную игру в своей жизни Григорий Михайлович уже сыграл. И интерес к любым его действиям и высказываниям после 2016 года идет сильно по нисходящей. Удерживать внимание у всего мира, шестой год рассказывая одну историю, довольно сложно.