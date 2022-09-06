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16:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Германия извинилась за теракт на Олимпиаде спустя 50 лет

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер публично принес извинения за теракт на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. Об этом пишет The Washington Post.

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Источник: AFP 2022

Немецкий президент признался, что Германия трижды провалилась на Играх, которые проводила 50 лет назад. Во-первых, по его мнению, Мюнхен не разработал концепцию безопасности. Во-вторых, Штайнмайер извинился за сам теракт. В заключение политик заявил, что после теракта страна погрузилась в молчание и отрицание случившегося.

«Мы не можем исправить то, что произошло. Мне стыдно. Как глава этой страны и от имени Федеративной Республики Германии прошу прощения за недостаточную защиту спортсменов, за недостаточное решение этого вопроса. Мы также несем ответственность как хозяева [Олимпиады] за то, что не предотвратили то, что должны были предотвратить», — заявил Штайнмайер.

5 сентября 1972 года восемь членов террористической палестинской организации «Черный сентябрь» перелезли через неохраняемый забор Олимпийской деревни. Они ворвались в здание, где остановилась израильская команда, убив тренера по борьбе Моше Вайнберга и тяжелоатлета Йосси Романо. Нападавшие требовали освобождения более 200 палестинцев, удерживаемых Израилем, и двух немецких левых экстремистов в западногерманских тюрьмах. Всего жертвами атаки стали 17 человек, среди которых 11 членов израильской олимпийской сборной.

Олимпийские игры были приостановлены на 34 часа, но затем возобновлены, а тогдашний глава Международного олимпийского комитета Эйвери Брандейдж настаивал на том, что «Игры должны продолжаться».

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