Германия извинилась за теракт на Олимпиаде спустя 50 лет

Немецкий президент признался, что Германия трижды провалилась на Играх, которые проводила 50 лет назад. Во-первых, по его мнению, Мюнхен не разработал концепцию безопасности. Во-вторых, Штайнмайер извинился за сам теракт. В заключение политик заявил, что после теракта страна погрузилась в молчание и отрицание случившегося.

«Мы не можем исправить то, что произошло. Мне стыдно. Как глава этой страны и от имени Федеративной Республики Германии прошу прощения за недостаточную защиту спортсменов, за недостаточное решение этого вопроса. Мы также несем ответственность как хозяева [Олимпиады] за то, что не предотвратили то, что должны были предотвратить», — заявил Штайнмайер.

5 сентября 1972 года восемь членов террористической палестинской организации «Черный сентябрь» перелезли через неохраняемый забор Олимпийской деревни. Они ворвались в здание, где остановилась израильская команда, убив тренера по борьбе Моше Вайнберга и тяжелоатлета Йосси Романо. Нападавшие требовали освобождения более 200 палестинцев, удерживаемых Израилем, и двух немецких левых экстремистов в западногерманских тюрьмах. Всего жертвами атаки стали 17 человек, среди которых 11 членов израильской олимпийской сборной.