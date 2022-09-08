Томас Бах обсудит с руководителями федераций участие российских спортсменов

Источник телеканала заявил, что, возможно, на этой встрече будут приняты некоторые послабления для россиян.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой.

Большинство федераций этим рекомендациям последовало и отлучило россиян. В отдельных видах спорта российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе.

Кроме того, Россия лишилась целого ряда крупных международных соревнований, в том числе, таких престижных как финал футбольной Лиги чемпионов, чемпионаты мира по волейболу и хоккею.