Томас Бах обсудит с руководителями федераций участие российских спортсменов

Источник телеканала заявил, что, возможно, на этой встрече будут приняты некоторые послабления для россиян.
В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой.
Большинство федераций этим рекомендациям последовало и отлучило россиян. В отдельных видах спорта российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе.
Кроме того, Россия лишилась целого ряда крупных международных соревнований, в том числе, таких престижных как финал футбольной Лиги чемпионов, чемпионаты мира по волейболу и хоккею.
В августе глава нашумевшего доклада о допинговых нарушениях в России Ричард Макларен назвал отстранение россиян несправедливым.