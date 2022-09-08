Российским спортсменам запретили въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу

«Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали совместный региональный подход и настоящим выражают политическую волю и твёрдое намерение ввести временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС, для противодействия непосредственным угрозам общественному порядку и безопасности, ограничить въезд в Шенгенскую зону для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями», — цитирует совместное заявление правительств этих стран ТАСС.

Данное решение вступает в силу с 19 сентября 2022 года.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.