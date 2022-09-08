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17:51 (мск), источник: Газета.Ру

Российским спортсменам запретили въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу

Власти Польши, Эстонии, Латвии и Литвы согласовали ограничения для въезда россиян в Шенгенскую зону.

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Источник: РИА "Новости"

«Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали совместный региональный подход и настоящим выражают политическую волю и твёрдое намерение ввести временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС, для противодействия непосредственным угрозам общественному порядку и безопасности, ограничить въезд в Шенгенскую зону для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями», — цитирует совместное заявление правительств этих стран ТАСС.

Данное решение вступает в силу с 19 сентября 2022 года.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

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