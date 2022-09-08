МОК заявил о неразрешимой пока дилемме с допуском российских спортсменов

ТАСС, 8 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) не может разрешить дилемму между гуманитарной миссией спорта и рекомендацией не допускать спортсменов к соревнованиям по национальному признаку. Об этом журналистам в четверг заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Мы пока сталкиваемся с неразрешенной дилеммой: с одной стороны, мы не можем полностью отказаться от нашей гуманитарной миссии, которая объединяет весь мир на мирных соревнованиях, но с другой стороны, чтобы сохранить эту миссию, единственный способ защитить эту миссию — рекомендовать не допускать спортсменов к соревнованиям, основываясь на их национальности», — сказал Адамс.