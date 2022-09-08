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22:38 (мск), источник: ТАСС

МОК заявил о неразрешимой пока дилемме с допуском российских спортсменов

В конце февраля организация рекомендовала международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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Источник: Reuters

ТАСС, 8 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) не может разрешить дилемму между гуманитарной миссией спорта и рекомендацией не допускать спортсменов к соревнованиям по национальному признаку. Об этом журналистам в четверг заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Мы пока сталкиваемся с неразрешенной дилеммой: с одной стороны, мы не можем полностью отказаться от нашей гуманитарной миссии, которая объединяет весь мир на мирных соревнованиях, но с другой стороны, чтобы сохранить эту миссию, единственный способ защитить эту миссию — рекомендовать не допускать спортсменов к соревнованиям, основываясь на их национальности», — сказал Адамс.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с этой рекомендацией. Россия лишена права на проведение ряда турниров. Большинство всероссийских федераций при согласовании с Минспортом и Олимпийским комитетом России объявили о намерении подать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) и гражданские суды.

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