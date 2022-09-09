МОК создал рабочую группу по оптимизации Олимпийских игр
Глава организации Томас Бах сообщал, что Международный олимпийский комитет организовал рабочую группу по оптимизации Игр.
Глава организации Томас Бах сообщал, что Международный олимпийский комитет организовал рабочую группу по оптимизации Игр.
«Сегодня обсуждали повестку-2020+5 — как финансовую сторону, так и то, что Олимпийские игры должны быть более молодыми и цифровыми, мы создали рабочую группу по оптимизации Олимпиады. В нее вошли руководители различных федераций, представители МОК, Международного паралимпийского комитета, медиа. Это очень важная рабочая группа, ее возглавила Кирсти Ковентри. У них прошло первое заседание. В нем приняли участие представители оргкомитетов предстоящих Олимпиад, они остались удовлетворены итогами», — цитирует Баха «РИА Новости Спорт».
Сегодня, 9 сентября, прошел второй день заседания исполкома МОК.