Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Аугсбург
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Динамо
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
ЦСКА
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
Барыс
33
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
Локомотив
33
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
Динамо М
41
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Вальядолид
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
32
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
40
Все события
Фоторепортажи
17ПСЖ — «Ювентус»: пиротехника в Париже и дубль Мбаппе
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК создал рабочую группу по оптимизации Олимпийских игр

Глава организации Томас Бах сообщал, что Международный олимпийский комитет организовал рабочую группу по оптимизации Игр.

Наверх
Источник: Reuters

«Сегодня обсуждали повестку-2020+5 — как финансовую сторону, так и то, что Олимпийские игры должны быть более молодыми и цифровыми, мы создали рабочую группу по оптимизации Олимпиады. В нее вошли руководители различных федераций, представители МОК, Международного паралимпийского комитета, медиа. Это очень важная рабочая группа, ее возглавила Кирсти Ковентри. У них прошло первое заседание. В нем приняли участие представители оргкомитетов предстоящих Олимпиад, они остались удовлетворены итогами», — цитирует Баха «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 9 сентября, прошел второй день заседания исполкома МОК.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь