МОК создал рабочую группу по оптимизации Олимпийских игр

«Сегодня обсуждали повестку-2020+5 — как финансовую сторону, так и то, что Олимпийские игры должны быть более молодыми и цифровыми, мы создали рабочую группу по оптимизации Олимпиады. В нее вошли руководители различных федераций, представители МОК, Международного паралимпийского комитета, медиа. Это очень важная рабочая группа, ее возглавила Кирсти Ковентри. У них прошло первое заседание. В нем приняли участие представители оргкомитетов предстоящих Олимпиад, они остались удовлетворены итогами», — цитирует Баха «РИА Новости Спорт».