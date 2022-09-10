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09:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК публично признался в геноциде России в спорте. Совсем обезумели?

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, на каких основаниях российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях. Его доводы просто шокируют.

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Источник: РИА "Новости"

Адамс начал с банального

Очередная пресс-конференция МОК не сулила России ничего хорошего. Было понятно, что ни о каком снятии санкции не могло быть и речи на данный момент. Да, какие-то подвижки в этом направлении идут, против отстранения нашей страны выступали то Ричард Макларен, то Йоханнес Клебо. Многие понимают, что спортсмены ни в чем не виноваты, а Россия — мощная спортивная держава, без которой соревноваться уже не так весело и интересно.

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Однако в публичном пространстве говорить о таком не принято. Тем более, если речь идет о максимально политизированной организации под названием МОК. Глава по коммуникациям Марк Адамс начал отвечать на вопросы, конечно же, с темы про Россию. И подтвердил все, о чем мы говорили выше.

«Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе. Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России, все это остается в силе», — сказал Адамс в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания исполкома МОК.

А потом МОК во всем признался

Объективно говоря, про возвращение флагов и символов Адамс мог и не говорить. На это надежды нет совсем в ближайшем будущем. Об этом, к слову, в интервью РИА Новости говорил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. В организации отправили письмо на имя Международного союза биатлонистов, в котором расписали, почему россиян необходимо вернуть на Кубок мира. При этом Майгуров подчеркнул, что наши ребята готовы выступать без флага и гимна. Это сейчас не приоритетный вопрос. Самое главное — спасти карьеры спортсменам и не потеряться в развитии.

Вернемся к МОК и Марку Адамсу. Он свою речь не закончил на словах про сохранение санкций по отношению к России, а продолжил разъяснять, на основании чего они были изначально приняты. И вот от этих объяснений волосы встают дыбом. Судите сами и особенно обратите внимание на последнее предложение.

Защитные меры были приняты, так как правительства разных стран стали вмешиваться в зону ответственности спортивных федераций в отношении того, кто может принимать участие в соревнованиях. Это поставило под угрозу цельность спортивных соревнований. Чтобы предотвратить политизацию турниров, мы и приняли защитные меры. Так как в настоящее время мы не можем выполнять нашу гуманитарную миссию по объединению спортивного мира, для защиты этой миссии в будущем мы были вынуждены рекомендовать неучастие атлетов только из-за их национальности.

Марк Адамс
глава по коммуникациям МОК

Тут не может быть двух мнений. МОК публично признался в геноциде России в спорте. Они там совсем обезумели? По-другому интерпретировать слова Адамса невозможно. Он четко дал понять, что спортсменов отстранили из-за национальности, тем самым нарушив все основы олимпийской хартии и вообще все ценности олимпийского движения. Возникает вопрос, сделал это Адамс сознательно или просто ляпнул, не подумав. Хотя сути дела это в любом случае не меняет.

Очевидно, МОК следует политическим директивам. Иллюзий по этому поводу и раньше не было, а теперь Адамс просто официально это подтвердил. Будет очень любопытно послушать объяснения организации, когда конфликт подойдет к концу и придет время возвращать Россию в мировой спорт.

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