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12:29 (мск), источник: ТАСС

В WADA сообщили, что аудиторская проверка деятельности РУСАДА завершена

Сентябрьская проверка деятельности РУСАДА является одним из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило аудиторскую проверку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе WADA.

«Аудит завершен», — заявил представитель пресс-службы. Ранее ТАСС сообщал, что аудиторская проверка должна была проходить в виртуальном режиме.

Сентябрьская аудиторская проверка деятельности РУСАДА является одним из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Восстановление РУСАДА в своих правах может состояться во второй половине декабря с окончанием двухлетних санкций, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце 2020 года.

23 сентября в австралийском Сиднее состоится очередное заседание исполкома WADA, на котором теоретически могут быть обсуждены итоги прошедшего аудита РУСАДА.

В начале марта пресс-служба Всемирного антидопингового агентства сообщила ТАСС, что WADA продолжает поддерживать связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова тогда же заявила, что Российское антидопинговое агентство продолжает сохранять целостность программы тестирования отечественных спортсменов.

В настоящее время авиасообщение между РФ и большинством европейских стран, США, а также Канадой, где находится штаб-квартира WADA, затруднено из-за ситуации на Украине.

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