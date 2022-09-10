Песков отреагировал на возможность смены гражданства российскими спортсменами

Песков заявил, что не видит в этом ничего страшного. Он добавил, что России предстоит создать систему, которая компенсирует спортсменам неучастие в международных соревнованиях. «Отстранение России от большого спорта — большая проблема для российских спортсменов», — подчеркнул представитель Кремля.

В июле член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди заявил, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпийских играх-2024. Он напомнил, что отечественные атлеты не успеют пройти квалификации в большинстве видов, кроме велоспорта, дзюдо и тенниса.